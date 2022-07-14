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  4. Директор Брентфорда: «Ярмолюк – игрок с очень большим потенциалом»
Англия
14 июля 2022, 21:14 |
671
0

Директор Брентфорда: «Ярмолюк – игрок с очень большим потенциалом»

Фил Джайлз – о подписании молодого украинца

14 июля 2022, 21:14 |
671
0
Директор Брентфорда: «Ярмолюк – игрок с очень большим потенциалом»
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Директор «Брентфорда» по футболу Фил Джайлз прокомментировал подписание 18-летнего украинца Егора Ярмолюка.

«Егор – игрок с очень большим потенциалом, мы рады его приветствовать в «Брентфорде». Он действительно прогрессивный полузащитник, который тоже может играть выше в атаке. Он может созидать, делать ассисты, а также у него очень хорошая техника. Он даст команде как динамический элемент, так много мощи.

Он пришел к нам после очень тяжелого периода в Украине, и мы здесь, чтобы поддержать его всеми способами, на поле и вне его. Мы поможем ему улучшить его английский, но прежде всего сделаем все, чтобы он чувствовал себя причастным к клубу, и позаботимся, чтобы он должным образом обустроился», – сказал Джайлз.

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Фил Джайлз Брентфорд Егор Ярмолюк
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Источник ФК Брентфорд
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