Верес сыграет благотворительный матч против Дебрецена

«Верес» сыграет благотворительный матч против венгерского «Дебрецена».

Игра состоится 24 июля в 19:00 по украинскому времени на стадионе Nagyerdei (Дебрецен, Венгрия).

Прямая трансляция запланирована на официальном клубном канале Veres TV. Вход на матч свободный.

«Дебрецен» – семикратный чемпион Венгрии, последний титул клуб завоевал в сезоне 2013/14. Шесть раз команда завоевывала Кубок Венгрии. Клуб принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2009/2010.