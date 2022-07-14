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  4. Верес сыграет благотворительный матч против Дебрецена
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 20:52 |
32
0

Верес сыграет благотворительный матч против Дебрецена

Игра состоится 24 июля

14 июля 2022, 20:52 |
32
0
Верес сыграет благотворительный матч против Дебрецена
НК Верес

«Верес» сыграет благотворительный матч против венгерского «Дебрецена».

Игра состоится 24 июля в 19:00 по украинскому времени на стадионе Nagyerdei (Дебрецен, Венгрия).

Прямая трансляция запланирована на официальном клубном канале Veres TV. Вход на матч свободный.

«Дебрецен» – семикратный чемпион Венгрии, последний титул клуб завоевал в сезоне 2013/14. Шесть раз команда завоевывала Кубок Венгрии. Клуб принимал участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2009/2010.

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Источник ФК Верес
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