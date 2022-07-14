ФОТО. Футболисты и тренеры Динамо посетили мэрию Брюсселя

Накануне заключительного товарищеского матча с бельгийским «Антверпеном» перед стартом во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов украинская команда получила приглашение посетить мэрию Брюсселя. В четверг динамовцы во главе с главным тренером Мирчей Луческу приехали в гости к мэру столицы Бельгии Филиппу Клозе, с которым в среду в рамках пресс-конференции уже встречались ассистент главного тренера Олег Гусев и менеджер по международным вопросам ФК «Динамо» Анатолий Волк.

Динамовцы подарили гостеприимному главе города две футболки. Одну из них подписала вся команда. Филипп Клозе пообещал повесить ее у себя дома и подчеркнул: «В Бельгии у вас на одного болельщика стало больше».

Мэр также рассказал о теплой встрече с братьями Кличко. Интересно, что несколько месяцев назад он приезжал в Киев с гуманитарной помощью. Украинский язык выучить не успел, но мэр Виталий Кличко научил его двум словам: «Слава Украине!». Также киевский мэр сказал ему, что «Динамо» – лучший клуб Европы. На прощание мэр Брюсселя заверил, что и в дальнейшем будет продолжать внимательно следить за «Динамо» и поддерживать киевскую команду.