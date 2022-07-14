Источник: Маркевич с сыном могли возглавить Шахтер вместо Йовичевича

У донецкого «Шахтера» был запасной вариант в случае отказа Игора Йовичевича.

Об этом сообщил спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык.

«Открою вам секрет. Если бы Йовичевич отказался возглавлять «Шахтер», то следующим кандидатом был Мирон Маркевич. Причем, насколько я понимаю, он должен был работать вместе с сыном Остапом Маркевичем. И рассматривался такой вариант у «Шахтера».

В общей сложности у «горняков» было три кандидата: основной – Йовичевич, затем тандем Маркевичей и Вернидуб. Но Вернидуб подписал контракт с Кривбассом и он автоматически не рассматривался. А если бы Йовичевич отказал «Шахтеру» и остался в «Днепре-1», то главным тренером в «Шахтере» работал бы Мирон Маркевич», – сказал Цыганик.

Последним местом работы Маркевича в клубе была должность советника в «Рухе» в 2020-м году. Также он работал в УАФ до лета 2021-го.