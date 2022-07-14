Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште

Юлия Путинцева из Казахстана выиграла матч второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Будапеште, одолев Лауру Пигосси из Бразилии.

В 1/4 финала третья сеяная сразится против украинки Леси Цуренко.

Будапешт. Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 4:6, 6:1, 6:2

Ранее Леся и Юлия играли шесть раз, украинка выиграла две встречи.

Отметим, что Путинцева – действующая чемпионка турнира.