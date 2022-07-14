WTA14 июля 2022, 19:19 |
679
2
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
Леся в 1/4 финале сразится против Юлии Путинцевой
14 июля 2022, 19:19 |
679
2
Юлия Путинцева из Казахстана выиграла матч второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Будапеште, одолев Лауру Пигосси из Бразилии.
В 1/4 финала третья сеяная сразится против украинки Леси Цуренко.
Будапешт. Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 4:6, 6:1, 6:2
Ранее Леся и Юлия играли шесть раз, украинка выиграла две встречи.
Отметим, что Путинцева – действующая чемпионка турнира.
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Комментарии 2
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Ещё одно быдло. Не хотелось бы ей проигрывать, но что будет, то и будет.
Буде важко, але думаю Леся буде боротись!
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