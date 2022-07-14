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  4. Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
WTA
14 июля 2022, 19:19 |
679
2

Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште

Леся в 1/4 финале сразится против Юлии Путинцевой

14 июля 2022, 19:19 |
679
2
Действующая чемпионка. Известна следующая соперница Цуренко в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Путинцева

Юлия Путинцева из Казахстана выиграла матч второго круга на грунтовом турнире WTA 250 в Будапеште, одолев Лауру Пигосси из Бразилии.

В 1/4 финала третья сеяная сразится против украинки Леси Цуренко.

Будапешт. Второй круг 
Юлия Путинцева (Казахстан) – Лаура Пигосси (Бразилия) – 4:6, 6:1, 6:2

Ранее Леся и Юлия играли шесть раз, украинка выиграла две встречи.

Отметим, что Путинцева – действующая чемпионка турнира.

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Юлия Путинцева Леся Цуренко WTA Будапешт Лаура Пигосси
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Ещё одно быдло. Не хотелось бы ей проигрывать, но что будет, то и будет. 
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+2
Arctic
Буде важко, але думаю Леся буде боротись!
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+1
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