Верес ждет, что УАФ вскоре разрешит проводить матчи на стадионе в Ровно

Клуб УПЛ «Верес» продолжает реконструкцию своего стадиона в Ровно. Не исключено, что вскоре УАФ даст разрешение на проведение матчей чемпионата.

«Будем готовиться к финальной инспекции, которая после завершения всех обязательных работ и устранения недостатков сможет принять решение о разрешении на проведение соревнований».

«Конечно, после соответствующего решения военно-гражданской администрации», - сказал президент клуба Иван Надеин.