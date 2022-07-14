Украина. Премьер лига14 июля 2022, 18:53 |
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Верес ждет, что УАФ вскоре разрешит проводить матчи на стадионе в Ровно
Все почти готово
14 июля 2022, 18:53 |
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Клуб УПЛ «Верес» продолжает реконструкцию своего стадиона в Ровно. Не исключено, что вскоре УАФ даст разрешение на проведение матчей чемпионата.
«Будем готовиться к финальной инспекции, которая после завершения всех обязательных работ и устранения недостатков сможет принять решение о разрешении на проведение соревнований».
«Конечно, после соответствующего решения военно-гражданской администрации», - сказал президент клуба Иван Надеин.
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