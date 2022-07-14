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  4. Верес ждет, что УАФ вскоре разрешит проводить матчи на стадионе в Ровно
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 18:53 |
193
0

Верес ждет, что УАФ вскоре разрешит проводить матчи на стадионе в Ровно

Все почти готово

14 июля 2022, 18:53 |
193
0
Верес ждет, что УАФ вскоре разрешит проводить матчи на стадионе в Ровно
veres.rv.ua

Клуб УПЛ «Верес» продолжает реконструкцию своего стадиона в Ровно. Не исключено, что вскоре УАФ даст разрешение на проведение матчей чемпионата.

«Будем готовиться к финальной инспекции, которая после завершения всех обязательных работ и устранения недостатков сможет принять решение о разрешении на проведение соревнований».

«Конечно, после соответствующего решения военно-гражданской администрации», - сказал президент клуба Иван Надеин.

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Источник ФК Верес
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