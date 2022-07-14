Англия14 июля 2022, 18:17 |
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ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ – о возможном трансфере Роналду
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о слухах вокруг перехода португальца
14 июля 2022, 18:17 |
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о трансфере Криштиану Роналду.
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