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  4. ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ – о возможном трансфере Роналду
Англия
14 июля 2022, 18:17 |
500
0

ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ – о возможном трансфере Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о слухах вокруг перехода португальца

14 июля 2022, 18:17 |
500
0
ВИДЕО. Эрик ТЕН ХАГ – о возможном трансфере Роналду
ФК Манчестер Юнайтед. Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о трансфере Криштиану Роналду.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду трансферы АПЛ трансферы видео
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Источник Sport.ua
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