Людмила КИЧЕНОК: «Будем делать все для победы над россией»

29-летняя украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала о выступлениях на турнирах Grand Slam во время военной агрессии рф.

«На Уимблдоне вообще не было никакого давления, потому что турнир без рейтинговых очков. Мы играли от матча к матчу, не ставя перед собой цель выиграть турнир. В каждом матче отдавались и получился полуфинал. Мы понимали, что и в игре за выход в финал есть шансы, но не сложилось в тот день. Это был невероятный опыт для меня, играть на Центральном корте Уимблдона. Мне очень понравилось, и я надеюсь, что вернусь еще на тот корт. Да выиграть турнир Гренд Слэм – это моя мечта и я буду делать все, чтобы ее достичь.

Когда перед началом Уимблдона произошла трагедия в Кременчуге, российская ракета уничтожила торговый центр – это было очень эмоционально. Там неподалеку находился мой тренер по физической подготовке. Но все хорошо с его родными, я этому очень рада. Он находился рядом и это повлияло на него немного.

Еще был момент, когда я узнала, что другой мой тренер по физической подготовке 37 дней находился в плену в Ворзеле под Киевом. Спасибо, что он жив и с ним все хорошо. Но у него из дома вынесли все: от одежды до чашек на кухне. Было тяжело психологически, когда я узнала, что они сидели на подвале 37 дней.

Очень тяжело смотреть на уничтожение и разрушение спортивных баз. Это вызывает негодование, испытываю несправедливость. Это очень тяжело. Но с первого дня я верю, что Украина победит. Я уверена, что Украина победит. Будем делать все, что можем для победы», – сказала Люда.