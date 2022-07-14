ATP14 июля 2022, 17:47 |
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Сачко отпраздновал 25-летие выходом в четвертьфинал челленджера
Украинский теннисист переиграл немца Матса Мораинга
14 июля 2022, 17:47 |
162
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Украинский теннисист Виталий Сачко во второй раз в сезоне пробился в 1/4 финала на челленджере.
Во втором круге соревнований в Нидерландах украинец, который сегодня празднует 25-летие, одолел Матса Мораинга из из Германии.
Амерсфорт. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) – 6:3, 7:6(6)
Далее по сетке первый сеяный Таллон Грикспор из Нидерландов или Жомбор Пирош из Венгрии.
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