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  4. Сачко отпраздновал 25-летие выходом в четвертьфинал челленджера
ATP
14 июля 2022, 17:47 |
162
0

Сачко отпраздновал 25-летие выходом в четвертьфинал челленджера

Украинский теннисист переиграл немца Матса Мораинга

14 июля 2022, 17:47 |
162
0
Сачко отпраздновал 25-летие выходом в четвертьфинал челленджера
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко во второй раз в сезоне пробился в 1/4 финала на челленджере.

Во втором круге соревнований в Нидерландах украинец, который сегодня празднует 25-летие, одолел Матса Мораинга из из Германии.

Амерсфорт. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) – 6:3, 7:6(6)

Далее по сетке первый сеяный Таллон Грикспор из Нидерландов или Жомбор Пирош из Венгрии.

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Виталий Сачко Матс Мораинг ATP Амерсфорт
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Источник Sport.ua
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