Сачко отпраздновал 25-летие выходом в четвертьфинал челленджера

Украинский теннисист Виталий Сачко во второй раз в сезоне пробился в 1/4 финала на челленджере.

Во втором круге соревнований в Нидерландах украинец, который сегодня празднует 25-летие, одолел Матса Мораинга из из Германии.

Амерсфорт. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) – 6:3, 7:6(6)

Далее по сетке первый сеяный Таллон Грикспор из Нидерландов или Жомбор Пирош из Венгрии.