Англия14 июля 2022, 17:52 |
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ВИДЕО. Самый активный клуб АПЛ. Конте рассказал о трансферах Тоттенхэма
Клуб подписал 5 новичков
14 июля 2022, 17:52 |
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Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил активность клуба на трансферном рынке. Лондонцы уже успели подписать 5 новых футболистов.
Ранее сообщалось, что клуб интересуется украинским защитником Ильей Забарным.
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