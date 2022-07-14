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  4. ВИДЕО. Самый активный клуб АПЛ. Конте рассказал о трансферах Тоттенхэма
Англия
14 июля 2022, 17:52 |
230
0

ВИДЕО. Самый активный клуб АПЛ. Конте рассказал о трансферах Тоттенхэма

Клуб подписал 5 новичков

14 июля 2022, 17:52 |
230
0
ВИДЕО. Самый активный клуб АПЛ. Конте рассказал о трансферах Тоттенхэма
Skysports.com

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил активность клуба на трансферном рынке. Лондонцы уже успели подписать 5 новых футболистов.

Ранее сообщалось, что клуб интересуется украинским защитником Ильей Забарным.

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Источник Sport.ua
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