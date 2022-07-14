«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, который рос в Виннице, отреагировал на очередной кровавый удар рашистов, которые попали ракетами в центр города.

На этот момент уже известно о 20-ти погибших.

«Родная Винница. Мирный, спокойный город, где я рос. Это мой дом. Сегодня здесь гибнут люди и пылают в огне разрушенные рашистскими ракетами здания. Убитые дети. Что вам сделали дети, только начинающие познавать жизнь? И это не только о Виннице, но и о каждом городе нашей страны».

«Неужели Европа и весь мир полагают, что это касается только нас, украинцев? Пока наша нация не сдается, вы в безопасности. Но если их не остановить, то вы будете следующие. россия – страна террорист и они должны быть остановлены», - написал Цыганков в Instagram.

