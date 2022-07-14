«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
Лидер «Динамо» призывает Европу не стоять в стороне
Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, который рос в Виннице, отреагировал на очередной кровавый удар рашистов, которые попали ракетами в центр города.
На этот момент уже известно о 20-ти погибших.
«Родная Винница. Мирный, спокойный город, где я рос. Это мой дом. Сегодня здесь гибнут люди и пылают в огне разрушенные рашистскими ракетами здания. Убитые дети. Что вам сделали дети, только начинающие познавать жизнь? И это не только о Виннице, но и о каждом городе нашей страны».
«Неужели Европа и весь мир полагают, что это касается только нас, украинцев? Пока наша нация не сдается, вы в безопасности. Но если их не остановить, то вы будете следующие. россия – страна террорист и они должны быть остановлены», - написал Цыганков в Instagram.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард «Манчестер Юнайтед» может заработать огромные деньги
Георгий Ермаков выступал за «желто-черных» с весны минувшего года