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  4. «Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 17:23 |
1324
0

«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов

Лидер «Динамо» призывает Европу не стоять в стороне

14 июля 2022, 17:23 |
1324
0
«Винница - мой дом». Цыганков отреагировал на ракетный удар рашистов
fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Виктор Цыганков, который рос в Виннице, отреагировал на очередной кровавый удар рашистов, которые попали ракетами в центр города.

На этот момент уже известно о 20-ти погибших.

«Родная Винница. Мирный, спокойный город, где я рос. Это мой дом. Сегодня здесь гибнут люди и пылают в огне разрушенные рашистскими ракетами здания. Убитые дети. Что вам сделали дети, только начинающие познавать жизнь? И это не только о Виннице, но и о каждом городе нашей страны».

«Неужели Европа и весь мир полагают, что это касается только нас, украинцев? Пока наша нация не сдается, вы в безопасности. Но если их не остановить, то вы будете следующие. россия – страна террорист и они должны быть остановлены», - написал Цыганков в Instagram.
 

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Виктор Цыганков Динамо Киев российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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