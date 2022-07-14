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  4. Челси потерял интерес к Роналду. Тухелю не нужен звездный форвард
Англия
14 июля 2022, 16:28 |
126
1

Челси потерял интерес к Роналду. Тухелю не нужен звездный форвард

Тренеру не нужен игрок

14 июля 2022, 16:28 |
126
1
Челси потерял интерес к Роналду. Тухелю не нужен звездный форвард
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Челси» отказался от варианта с подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что игрок мог стать первым звездным новичком, которого Синие подпишут после того, как клуб сменил владельца. Однако наставник Томас Тухель убедил новое руководство, что Роналду ему не нужен и не вписывается в планы тренера.

Несмотря на желание самого Роналду покинуть команду, МЮ пока отказывается от всех вариантов продажи.

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Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Томас Тухель
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Источник Sky Sports
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Роналдо конечно красавчик, но его эра уже уходит
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