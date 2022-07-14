Англия14 июля 2022, 16:28 |
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Челси потерял интерес к Роналду. Тухелю не нужен звездный форвард
Тренеру не нужен игрок
14 июля 2022, 16:28 |
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По информации британских СМИ, «Челси» отказался от варианта с подписанием форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что игрок мог стать первым звездным новичком, которого Синие подпишут после того, как клуб сменил владельца. Однако наставник Томас Тухель убедил новое руководство, что Роналду ему не нужен и не вписывается в планы тренера.
Несмотря на желание самого Роналду покинуть команду, МЮ пока отказывается от всех вариантов продажи.
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