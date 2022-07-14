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  4. ВИДЕО. Новый тренер Шахтера Йовичевич выступил перед командой
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 15:47 | Обновлено 14 июля 2022, 15:48
714
0

ВИДЕО. Новый тренер Шахтера Йовичевич выступил перед командой

Наставник выступил с речью перед игроками

14 июля 2022, 15:47 | Обновлено 14 июля 2022, 15:48
714
0
ВИДЕО. Новый тренер Шахтера Йовичевич выступил перед командой
shakhtar.com

14 июля «Шахтер» объявил о назначении Игора Йовичевича новым главным тренером команды. Наставник уже успел пообщаться с игроками.

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Источник Sport.ua
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