Украина. Премьер лига14 июля 2022, 15:47 | Обновлено 14 июля 2022, 15:48
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ВИДЕО. Новый тренер Шахтера Йовичевич выступил перед командой
Наставник выступил с речью перед игроками
14 июля 2022, 15:47 | Обновлено 14 июля 2022, 15:48
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14 июля «Шахтер» объявил о назначении Игора Йовичевича новым главным тренером команды. Наставник уже успел пообщаться с игроками.
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