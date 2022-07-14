«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов

Известный журналист Игорь Бурбас был удивлен, когда узнал, что телеканалы Футбол 1/2/3 прекращают свою работу. Журналистов никто заранее не предупреждал.

«Конечно, эти вопросы будут. И сейчас понимания нет, что будет дальше, все в ожидании. Пока никто ничего не понимает. Всех эта новость застала... как серпом по яйцам, и руководителей МГУ (Медиа Группа Украина) это новость тоже застала так».

«Они не знали, планировали стратегию. С директором Футболов Александром Денисовым недавно общались, обсуждали стратегию на новый сезон. И тут проходит два дня... И такая новость», - сказал Бурбас.

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