«Как серпом по яйцам». Журналист Футбол 1 - о закрытии телеканалов
Игорь Бурбас ничего не знал
Известный журналист Игорь Бурбас был удивлен, когда узнал, что телеканалы Футбол 1/2/3 прекращают свою работу. Журналистов никто заранее не предупреждал.
«Конечно, эти вопросы будут. И сейчас понимания нет, что будет дальше, все в ожидании. Пока никто ничего не понимает. Всех эта новость застала... как серпом по яйцам, и руководителей МГУ (Медиа Группа Украина) это новость тоже застала так».
«Они не знали, планировали стратегию. С директором Футболов Александром Денисовым недавно общались, обсуждали стратегию на новый сезон. И тут проходит два дня... И такая новость», - сказал Бурбас.
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