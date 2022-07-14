В воскресенье, 17 июля, в американском Балтиморе состоится товарищеский матч, в котором сыграют лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по Киеву.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в прошлом сезоне долгое время боролась за зону Лиги чемпионов, однако финишный отрезок чемпионата АПЛ прошла неудачно и в итоге заняла пятое место, отстав от «Тоттенхэма», замкнувшего топ-4, на два очка. Впрочем, возвращение в Лигу Европы – тоже неплохой прогресс, особенно если учесть провальный сезон 2020/21.

Стоит отметить, что руководство «канониров» оказывает большое доверие Артете, несмотря на то, что успехи клуба под его руководством за три года весьма скромные. Возможно, предстоящий сезон сложится для «Арсенала» удачнее. Многомиллионная армия фанатов со всего мира верит в лондонцев.

Эвертон

От «ирисок» в прошлом чемпионате Английской Премьер-лиги все ожидали борьбы как минимум за зону еврокубков, однако на самом деле они с трудом сумели избежать понижения в классе. От вылета в Чемпионшип «Эвертон» отделили всего четыре балла гандикапа над красной зоной.

Сохранение прописки в АПЛ ливерпульской командой очень обрадовало украинских болельщиков, поскольку в прошлом сезоне в ней пытался адаптироваться левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко. На счету 23-летнего игрока уже 13 матчей и 1 гол в элите английского футбола. Будем надеяться, что в дальнейшем наш соотечественник будет еще стремительнее прогрессировать.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамздейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тирни, Джака, Локонга, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

«Эвертон»: Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Кин, Миколенко, Аллан, Дукуре, Алли, Грей, Гордон, Калверт-Льюин.

17 июля, воскресенье