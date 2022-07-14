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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лилль купил форварда сборной Гвинеи
Франция
14 июля 2022, 08:17 |
233
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лилль купил форварда сборной Гвинеи

Мохамед Байо сменил клубную прописку

14 июля 2022, 08:17 |
233
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль купил форварда сборной Гвинеи
ФК Лилль. Мохамед Байо

Французский «Лилль» на своем официальном сайте объявил о подписании форварда «Клермона» и национальной сборной Гвинеи Мохамеда Байо.

24-летний игрок подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, «Лилль» заплатил за форварда 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Байо забил 14 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Клермон».

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Источник ФК Лилль
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