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Италия
14 июля 2022, 07:19 | Обновлено 14 июля 2022, 07:26
37
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал голкипера Гранады

Луиш Машимиану продолжит карьеру в Серии А

14 июля 2022, 07:19 | Обновлено 14 июля 2022, 07:26
37
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал голкипера Гранады
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Машимиану

23-летний голкипер испанской «Гранады» Луиш Машимиану перешел в итальянский «Лацио».

«Орлята» заплатили за вратаря 10,5 миллионов евро. Португалец подписал с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Луиш Машимиану провел за «Гранаду» 35 матчей и пропустил 55 голов, сыграв 8 игр на ноль.

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Источник ФК Лацио
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