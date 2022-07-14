Италия14 июля 2022, 07:19 | Обновлено 14 июля 2022, 07:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал голкипера Гранады
Луиш Машимиану продолжит карьеру в Серии А
14 июля 2022, 07:19 | Обновлено 14 июля 2022, 07:26
37
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23-летний голкипер испанской «Гранады» Луиш Машимиану перешел в итальянский «Лацио».
«Орлята» заплатили за вратаря 10,5 миллионов евро. Португалец подписал с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Луиш Машимиану провел за «Гранаду» 35 матчей и пропустил 55 голов, сыграв 8 игр на ноль.
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