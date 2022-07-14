ОФИЦИАЛЬНО. Лацио подписал голкипера Гранады

23-летний голкипер испанской «Гранады» Луиш Машимиану перешел в итальянский «Лацио».

«Орлята» заплатили за вратаря 10,5 миллионов евро. Португалец подписал с итальянским клубом контракт до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Луиш Машимиану провел за «Гранаду» 35 матчей и пропустил 55 голов, сыграв 8 игр на ноль.