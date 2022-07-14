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  4. Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
Германия
14 июля 2022, 04:59 | Обновлено 14 июля 2022, 05:02
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0

Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны

Мюнхенцы не хотят отпускать своего бомбардира

14 июля 2022, 04:59 | Обновлено 14 июля 2022, 05:02
15
0
Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
ФК Бавария. Роберт Левандовски

«Бавария» хочет получить за Роберта Левандовски, который договорился о соглашении с «Барселоной», 50 миллионов евро и еще 10 миллионов в виде бонусов.

Отметим, что ранее «Барселона» давала за Левандовски, контракт которого с мюнхенцами заканчивается через год, 40 миллионов евро, но потом подняла сумму отступных до 50 миллионов. Всего же «сине-гранатовые» с учетом зарплаты игрока планируют потратить на подписание Роберта 160 миллион евро.

33-летний Левандовски не скрывает своего желания перейти в «Барселону». Поляк прибыл в расположение «Баварии» для медосмотра, однако надеется, что «Бавария» примет предложение каталонцев.

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Роберт Левандовски Бавария Барселона
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