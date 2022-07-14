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Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 01:12 | Обновлено 14 июля 2022, 01:23
59
0

Это большая страна! Легионер Зари сделал тату в поддержку Украины

Бразильский хавбек Кристиан Фагундес поддержал Украину в войне против рф

14 июля 2022, 01:12 | Обновлено 14 июля 2022, 01:23
59
0
Это большая страна! Легионер Зари сделал тату в поддержку Украины
ФК Заря Луганск. Кристиан Фагундес

Бразильский хавбек «Зари» Кристиан Фагундес поддержал Украину в войне против рф и сделал татуировку перед возвращением в украинский клуб:

«Я сделал это тату, когда вернулся с Украины в Бразилию. Это фраза из Библии. «Не бойся и не отчаивайся, потому что Господь, твой Бог, с тобой, куда бы ты не пошел».

Еще я сделал флаг Украины, чтобы продемонстрировать, что меня беспокоит эта тема и я хочу, чтобы этот ужас скорее закончился. Цифры – это дата, когда началась война и когда я смог уехать с Украины.

Я очень рад находиться здесь, в составе именно этой команды. «Заря» – большая команда, одна из самых больших, где я когда-то играл. Я благодарен болельщикам за поддержку и хочу отблагодарить их хорошим футболом. Верю, что мы сможем достичь высот вместе с «Зарей».

Когда началась война, я был в Запорожье. Мы добрались автобусом до Львова, а потом шли пешком еще около 70 километров. Была невероятная очередь из автомобилей. Впрочем, из Бразилии прислали за нами фургон.

Мне понравились люди в Украине, они здесь очень вежливые. Кроме того, у вас работает государственная система. До войны здесь было безопасно и удобно. Я верю, что народ Украины – очень сильный, а Украина – большая страна. Надеюсь, что скоро все будет хорошо».

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Заря Луганск татуировка российско-украинская война Кристиан Фагундес
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Источник ФК Заря
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