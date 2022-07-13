Швеция и Нидерланды одержали трудные победы во 2-м туре женского Евро-2022

13 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 2-го тура в группе C.

Швеция и Нидерланды одержали победы, однако Швейцария и Португалия все еще сохраняют шансы на выход в четвертьфинал.

Евро-2022 среди женщин

Группа C, 1-й тур

9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2

9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1

Группа C, 2-й тур

13 июля. 19:00. Швеция – Швейцария – 2:1

– Швейцария – 2:1 13 июля. 22:00. Нидерланды – Португалия – 3:2

Турнирное положение