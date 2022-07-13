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  4. Швеция и Нидерланды одержали трудные победы во 2-м туре женского Евро-2022
Чемпионат Европы
13 июля 2022, 23:59 | Обновлено 14 июля 2022, 00:16
83
0

Швеция и Нидерланды одержали трудные победы во 2-м туре женского Евро-2022

Швейцария и Португалия все еще сохраняют шансы на выход в четвертьфинал

13 июля 2022, 23:59 | Обновлено 14 июля 2022, 00:16
83
0
Швеция и Нидерланды одержали трудные победы во 2-м туре женского Евро-2022
УЕФА

13 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 2-го тура в группе C.

Швеция и Нидерланды одержали победы, однако Швейцария и Португалия все еще сохраняют шансы на выход в четвертьфинал.

Евро-2022 среди женщин

Группа C, 1-й тур

  • 9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2
  • 9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1

Группа C, 2-й тур

  • 13 июля. 19:00. Швеция – Швейцария – 2:1
  • 13 июля. 22:00. Нидерланды – Португалия – 3:2

Турнирное положение

  • 1. Нидерланды – 4 очка
  • 2. Швеция – 4 очка
  • 3. Португалия – 1 очко
  • 4. Швейцария – 1 очко

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Источник Sport.ua
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