Чемпионат Европы13 июля 2022, 23:59 | Обновлено 14 июля 2022, 00:16
83
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Швеция и Нидерланды одержали трудные победы во 2-м туре женского Евро-2022
Швейцария и Португалия все еще сохраняют шансы на выход в четвертьфинал
13 июля 2022, 23:59 | Обновлено 14 июля 2022, 00:16
83
0
13 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 2-го тура в группе C.
Швеция и Нидерланды одержали победы, однако Швейцария и Португалия все еще сохраняют шансы на выход в четвертьфинал.
Евро-2022 среди женщин
Группа C, 1-й тур
- 9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2
- 9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1
Группа C, 2-й тур
- 13 июля. 19:00. Швеция – Швейцария – 2:1
- 13 июля. 22:00. Нидерланды – Португалия – 3:2
Турнирное положение
- 1. Нидерланды – 4 очка
- 2. Швеция – 4 очка
- 3. Португалия – 1 очко
- 4. Швейцария – 1 очко
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