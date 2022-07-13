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  4. ФОТО. Кого просматривает? Петраков посетил тренировку Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 21:45 |
386
0

ФОТО. Кого просматривает? Петраков посетил тренировку Металлиста 1925

Тренер сборной пообщался с представителями харьковского клуба

13 июля 2022, 21:45 |
386
0
ФОТО. Кого просматривает? Петраков посетил тренировку Металлиста 1925
facebook.com/metalist1925

13 июля тренировку «Металлиста 1925» посетил наставник сборной Украины Александр Петраков. Он пообщался с игроками и тренером харьковчан Валерием Кривенцовым.

Команда сейчас базируется в Киевской области.

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Металлист 1925 Александр Петраков Валерий Кривенцов
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Источник ФК Металлист 1925
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