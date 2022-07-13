Украина. Премьер лига13 июля 2022, 21:45 |
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ФОТО. Кого просматривает? Петраков посетил тренировку Металлиста 1925
Тренер сборной пообщался с представителями харьковского клуба
13 июля 2022, 21:45 |
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13 июля тренировку «Металлиста 1925» посетил наставник сборной Украины Александр Петраков. Он пообщался с игроками и тренером харьковчан Валерием Кривенцовым.
Команда сейчас базируется в Киевской области.
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