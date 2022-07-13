Другие новости13 июля 2022, 20:25 |
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ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна
Украинец обживается на новом месте
13 июля 2022, 20:25 |
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Клуб «Аль-Айн», который объявил о подписании контракта с Андреем Ярмоленко, успел выложить фотографии с презентации украинского игрока.
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