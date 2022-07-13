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  4. ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна
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13 июля 2022, 20:25 |
1256
0

ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна

Украинец обживается на новом месте

13 июля 2022, 20:25 |
1256
0
ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна
facebook.com/alainfcae/photos

Клуб «Аль-Айн», который объявил о подписании контракта с Андреем Ярмоленко, успел выложить фотографии с презентации украинского игрока.

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Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Источник Sport.ua
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