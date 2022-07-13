Уже не украинец? Известно, является ли Жуниор Мораес легионером в Бразилии

35-летний экс-форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес не создал проблем с лимитом на легионеров в бразильской Серии А для «Коринтианса», в который вернулся в марте, после начала российско-украинской войны.

Согласно регламента, каждая команда в бразильской Серии А может включать в заявку на матч не более 5 футболистов с иностранным паспортом.

В «Коринтиансе» на текущий момент есть три легионера – португалец Рафаэль Рамос, колумбиец Виктор Кантильо и уругваец Бруно Мендес. Кроме того, бразильский клуб в ближайшее время хочет подписать еще двух иностранцев – речь о парагвайце Фабиане Бальбуэне и аргентинце Фаусто Вере, и этот фактор, при наличии украинского гражданства у Жуниора Мораеса, мог бы доставить проблем тренерскому штабу команды.

Однако, как стало известно, в Бразильской конфедерации футбола Жуниор Мораес зарегистрирован в качестве футболиста «Коринтианса» с бразильским гражданством, из-за чего ему не придется конкурировать с легионерами.

На текущий момент Жуниор Мораес пребывает в лазарете, восстанавливаясь от травмы лодыжки. Он провел за «Коринтианс» 16 поединков, в которых забил 1 мяч.

Напомним, на счету Жуниора Мораеса 11 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.