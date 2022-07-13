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  4. Уже не украинец? Известно, является ли Жуниор Мораес легионером в Бразилии
Бразилия
13 июля 2022, 19:21 |
1755
3

Уже не украинец? Известно, является ли Жуниор Мораес легионером в Бразилии

Украинским гражданством форвард обзавелся в марте 2019 года

13 июля 2022, 19:21 |
1755
3
Уже не украинец? Известно, является ли Жуниор Мораес легионером в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний экс-форвард «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес не создал проблем с лимитом на легионеров в бразильской Серии А для «Коринтианса», в который вернулся в марте, после начала российско-украинской войны.

Согласно регламента, каждая команда в бразильской Серии А может включать в заявку на матч не более 5 футболистов с иностранным паспортом.

В «Коринтиансе» на текущий момент есть три легионера – португалец Рафаэль Рамос, колумбиец Виктор Кантильо и уругваец Бруно Мендес. Кроме того, бразильский клуб в ближайшее время хочет подписать еще двух иностранцев – речь о парагвайце Фабиане Бальбуэне и аргентинце Фаусто Вере, и этот фактор, при наличии украинского гражданства у Жуниора Мораеса, мог бы доставить проблем тренерскому штабу команды.

Однако, как стало известно, в Бразильской конфедерации футбола Жуниор Мораес зарегистрирован в качестве футболиста «Коринтианса» с бразильским гражданством, из-за чего ему не придется конкурировать с легионерами.

На текущий момент Жуниор Мораес пребывает в лазарете, восстанавливаясь от травмы лодыжки. Он провел за «Коринтианс» 16 поединков, в которых забил 1 мяч.

Напомним, на счету Жуниора Мораеса 11 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

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Источник Globoesporte
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Burevestnik
скорострельщик сборной Украины:  в 11 матчах  забил 1 (Адын) гол. 
за Коринтиас исчъё лучшее:  1 за 16.
одним словом -  Мастер !!!  
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+6
veter
Всё элементарно, Ватсоны.
С 1994 года бразильская сторона признает двойное гражданство, однако при
въезде в страну необходимо предъявлять Бразильский паспорт.
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0
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