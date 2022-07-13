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  4. Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
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13 июля 2022, 18:30 |
1350
0

Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом

Дуглас Коста хочет выручить за свой особняк порядка 4 миллионов евро

13 июля 2022, 18:30 |
1350
0
Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
Instagram. Дуглас Коста в своем бразильском особняке

31-летний экс-вингер «Шахтера» Дуглас Коста, который ныне является игроком американского «Лос-Анджелес Гэлакси», выставил на продажу свой невероятно роскошный дом, находящийся в Порту-Алегри.

Реклама особняка появилась на YouTube. В 17-минутном ролике показывается большая часть помещений дома – в частности, многочисленные спальни, гостиные, комнаты для боулинга и игры в покер, кинозал, места для трофеев, тренажерный зал, многочисленные туалетные комнаты.

Отмечается, что указанный объект недвижимости Дуглас Коста построил с нуля. Изначально футболист приобрел земельный участок, на котором вскоре выстроил невероятно роскошный особняк.

Трехэтажный дом Дугласа Косты, общая площадь которого составляет 1200 квадратных метров, продается уже несколько месяцев. Футболист выставил его на продажу сразу после отъезда в США, но пока так и не нашел покупателя. Возможно, это связано с высокой ценой на объект. Она составляет 22 миллиона бразильских реалов, что эквивалентно 4 миллионам евро.

Нынешний контракт Дугласа Косты с «Лос-Анджелес Гэлакси» рассчитан до 31 декабря 2023 года.

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Источник UOL Esporte
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