ВИДЕО. Первые слова Галтье в качестве главного тренера ПСЖ

Неделю назад Кристоф Галтье стал главным тренером первой команды «Пари Сен-Жермен».

Контракт с французом подписан на два сезона до 30 июня 2024 года.

До этого Галтье сенсационно привел к чемпионским медалям «Лилль» в сезоне 2020/21.