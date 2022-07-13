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  4. ВИДЕО. Первые слова Галтье в качестве главного тренера ПСЖ
Франция
13 июля 2022, 18:30 |
248
0

ВИДЕО. Первые слова Галтье в качестве главного тренера ПСЖ

Французский специалист подписал контракт на два года

13 июля 2022, 18:30 |
248
0
ВИДЕО. Первые слова Галтье в качестве главного тренера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Неделю назад Кристоф Галтье стал главным тренером первой команды «Пари Сен-Жермен».

Контракт с французом подписан на два сезона до 30 июня 2024 года.

До этого Галтье сенсационно привел к чемпионским медалям «Лилль» в сезоне 2020/21.

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Источник Sport.ua
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