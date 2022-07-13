Франция13 июля 2022, 18:30 |
248
0
ВИДЕО. Первые слова Галтье в качестве главного тренера ПСЖ
Французский специалист подписал контракт на два года
13 июля 2022, 18:30 |
248
0
Неделю назад Кристоф Галтье стал главным тренером первой команды «Пари Сен-Жермен».
Контракт с французом подписан на два сезона до 30 июня 2024 года.
До этого Галтье сенсационно привел к чемпионским медалям «Лилль» в сезоне 2020/21.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2022, 12:02 2
Экс-капитан «Челси» - о защитнике «Ливерпуля»
Футбол | 13 июля 2022, 16:58 0
Звездный хавбек закончил выступления в турецком клубе
Футбол | 13.07.2022, 07:00
Футбол | 12.07.2022, 23:52
Футбол | 13.07.2022, 11:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2022, 19:47 6
12.07.2022, 10:27 3
11.07.2022, 17:39 24
11.07.2022, 18:52 2
Война
12.07.2022, 07:19 16
13.07.2022, 01:35 2
12.07.2022, 07:39