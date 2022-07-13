Экс-вингер Динамо интересен Фенербахче, Коринтиансу и Тигрес

30-летний бывший вингер «Динамо» Карлос де Пена, который после начала российско-украинской войны покинул стан украинского клуба и перебрался в «Интернасьонал», вскоре может вновь сменить клуб.

Контракт де Пены с «колорадос» рассчитан до конца года и содержит опцию пролонгации на один сезон, однако в услугах уругвайца заинтересованы сразу несколько клубов.

В частности, де Пена может вернуться в Европу, где виды на него имеет «Фенербахче», остаться в Бразилии, где контракт вингеру готов предложить «Коринтианс», или уехать в Мексику – в ряды «УАНЛ Тигрес».

После перехода в «Интернасьонал» де Пена успел провести за эту команду 20 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.