Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вингер Динамо интересен Фенербахче, Коринтиансу и Тигрес
Бразилия
13 июля 2022, 18:10 |
641
0

Экс-вингер Динамо интересен Фенербахче, Коринтиансу и Тигрес

Карлос де Пена ныне является игроком «Интернасьонала»

13 июля 2022, 18:10 |
641
0
Экс-вингер Динамо интересен Фенербахче, Коринтиансу и Тигрес
Instagram. Карлос де Пена

30-летний бывший вингер «Динамо» Карлос де Пена, который после начала российско-украинской войны покинул стан украинского клуба и перебрался в «Интернасьонал», вскоре может вновь сменить клуб.

Контракт де Пены с «колорадос» рассчитан до конца года и содержит опцию пролонгации на один сезон, однако в услугах уругвайца заинтересованы сразу несколько клубов.

В частности, де Пена может вернуться в Европу, где виды на него имеет «Фенербахче», остаться в Бразилии, где контракт вингеру готов предложить «Коринтианс», или уехать в Мексику – в ряды «УАНЛ Тигрес».

После перехода в «Интернасьонал» де Пена успел провести за эту команду 20 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

По теме:
Уже не украинец? Известно, является ли Жуниор Мораес легионером в Бразилии
ОФИЦИАЛЬНО. Рахим Стерлинг - игрок Челси
Черноморец попрощался с двумя футболистами
Карлос де Пена Интернасьонал Коринтианс Фенербахче УАНЛ Тигрес трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16
Футбол | 13 июля 2022, 15:11 0
Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16
Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16

Война стала причиной оттока перспективных футболистов из Украины

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»
Футбол | 13 июля 2022, 13:03 4
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»

Ранее вингер сборной Украины перешел в «Аль-Айн»

МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.07.2022, 04:00
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Футбол | 12.07.2022, 20:59
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Футбол | 13.07.2022, 11:28
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
11.07.2022, 20:45 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
13.07.2022, 10:26 41
Футбол
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
12.07.2022, 17:49
Война
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 17
Футбол
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
11.07.2022, 23:59
Бокс
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем