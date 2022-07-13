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  4. Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 18:08 |
2772
0

Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2

Возможно, Мегого или Сетанта

13 июля 2022, 18:08 |
2772
0
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
fcdynamo.kiev.ua

По информации ТаТоТаке, в новом сезоне УПЛ матчи «Динамо» больше нельзя будет посмотреть на телеканале 2+2. Сообщается, что клуб намерен искать другого вещателя.

При этом на «плюсах» готовы остаться «Днепр-1» и «Заря».

В целом, сейчас нет понимания, кто покажет новый сезон УПЛ. В нынешних условиях вряд ли кто-то будет платить за общий телевизионный пул.

После прекращения деятельности Футбол 1 фаворитами на показ чемпионата Украины стали Мегого и Сетанта.

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Источник ТаТоТаке
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