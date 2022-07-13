Италия13 июля 2022, 17:12 |
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ВИДЕО. Первые слова Погба после возвращения в Ювентус
Поль снова будет играть в чемпионате Италии
13 июля 2022, 17:12 |
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В прошлую пятницу Поль Погба прилетел в Турин для прохождения медицинского обследования. Контракт Погба со «старой синьорой» рассчитан до 2026 года. 29-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.
Поль будет выступать под десятым номером, который стал вакантным после того, как клуб покинул Пауло Дибала.
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