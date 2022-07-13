ВИДЕО. Первые слова Погба после возвращения в Ювентус

В прошлую пятницу Поль Погба прилетел в Турин для прохождения медицинского обследования. Контракт Погба со «старой синьорой» рассчитан до 2026 года. 29-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона евро за сезон.

Поль будет выступать под десятым номером, который стал вакантным после того, как клуб покинул Пауло Дибала.