Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»

Экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об уходе Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».

«Понимаю, почему у Ярмоленко не получилось в «Вест Хэме». Я говорил ему, что он неправильно играет. Во-первых, там требования другие. У него получается в сборной, потому что он чувствует поддержку, а там какая поддержка, там сопли не вытирают. Вспомни, как он играл – потаскать мяч, под себя, на себя, поперек…

Что самое главное, его приглашали как бомбардира, а я говорил, что ты на такой позиции, что тебе лучше всего отдавать передачи голевые. Вот так и получается, что идем туда как бомбардиры, а на самом деле ими не являемся. Хорошо, в сборной забивает, а в клубе вообще не играет. Вот потому и не получилось. Я не критикую, просто говорю, что давно уже бы убежал», – сказал Леоненко.