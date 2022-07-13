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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 16:35 |
1993
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»

Специалист понимает, почему у Андрея не вышло в «Вест Хэме»

13 июля 2022, 16:35 |
1993
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об уходе Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма».

«Понимаю, почему у Ярмоленко не получилось в «Вест Хэме». Я говорил ему, что он неправильно играет. Во-первых, там требования другие. У него получается в сборной, потому что он чувствует поддержку, а там какая поддержка, там сопли не вытирают. Вспомни, как он играл – потаскать мяч, под себя, на себя, поперек… 

Что самое главное, его приглашали как бомбардира, а я говорил, что ты на такой позиции, что тебе лучше всего отдавать передачи голевые. Вот так и получается, что идем туда как бомбардиры, а на самом деле ими не являемся. Хорошо, в сборной забивает, а в клубе вообще не играет. Вот потому и не получилось. Я не критикую, просто говорю, что давно уже бы убежал», – сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Вест Хэм Андрей Ярмоленко
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Источник Sportarena
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zzg77
Величайший из величайших балаболов! Чего ты достиг, чтобы другим советовать???
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