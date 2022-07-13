ATP13 июля 2022, 16:14 |
113
0
Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Румынии
Алексей проиграл сопернику из Словакии
13 июля 2022, 16:14 |
113
0
Украинский теннисист Алексей Крутых завершил выступления в рамках челленджера в Румынии.
Во втором круге украинец уступил Лукаша Клейна из Словакии.
Яссы. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Лукаш Клейн (Словакия) – 3:6, 4:6
Отметим, что Алексей сейчас выступает в роли первой ракетки Украины, занимая 249-ю позицию в мировом рейтинге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июля 2022, 13:03 4
Ранее вингер сборной Украины перешел в «Аль-Айн»
Футбол | 12 июля 2022, 23:52 11
Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу
Футбол | 13.07.2022, 11:28
Теннис | 11.07.2022, 19:21
Футбол | 12.07.2022, 18:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2022, 10:27 3
12.07.2022, 03:10
12.07.2022, 15:49 16
11.07.2022, 21:35 22
13.07.2022, 01:35 2
13.07.2022, 08:43 2
11.07.2022, 17:39 24
11.07.2022, 18:52 2