Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Румынии

Украинский теннисист Алексей Крутых завершил выступления в рамках челленджера в Румынии.

Во втором круге украинец уступил Лукаша Клейна из Словакии.



Яссы. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) – Лукаш Клейн (Словакия) – 3:6, 4:6

Отметим, что Алексей сейчас выступает в роли первой ракетки Украины, занимая 249-ю позицию в мировом рейтинге.