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  4. Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Румынии
ATP
13 июля 2022, 16:14 |
113
0

Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Румынии

Алексей проиграл сопернику из Словакии

13 июля 2022, 16:14 |
113
0
Крутых не смог пробиться в 1/4 финала на челленджере в Румынии
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых завершил выступления в рамках челленджера в Румынии.

Во втором круге украинец уступил Лукаша Клейна из Словакии.
 
Яссы. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Лукаш Клейн (Словакия) – 3:6, 4:6

Отметим, что Алексей сейчас выступает в роли первой ракетки Украины, занимая 249-ю позицию в мировом рейтинге.

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Алексей Крутых Лукаш Клейн ATP Яссы
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Источник Sport.ua
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