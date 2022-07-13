Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжает борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Во втором круге украинка в невероятной борьбе одолела Камиллу Рахимову (№107 WTA).

Будапешт. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) – Камилла Рахимова – 6:7(1), 6:4, 7:5

Это был самый продолжительный матч сезона у женщин.

Цуренко прервала серию из двух поражений россиянкам и сохраняет уверенное преимущество в противостоянии с теннисистками из этой страны (51 победа / 34 поражения).

В следующем раунде Леся сыграет против Юлии Путинцевой (№32 WTA) или Лауры Пигосси (№125 WTA).