Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Леся почти четыре часа сражалась против Камиллы Рахимовой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжает борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
Во втором круге украинка в невероятной борьбе одолела Камиллу Рахимову (№107 WTA).
Будапешт. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Камилла Рахимова – 6:7(1), 6:4, 7:5
Это был самый продолжительный матч сезона у женщин.
Цуренко прервала серию из двух поражений россиянкам и сохраняет уверенное преимущество в противостоянии с теннисистками из этой страны (51 победа / 34 поражения).
В следующем раунде Леся сыграет против Юлии Путинцевой (№32 WTA) или Лауры Пигосси (№125 WTA).
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