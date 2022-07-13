Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
WTA
13 июля 2022, 17:54 | Обновлено 13 июля 2022, 18:04
1029
7

Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште

Леся почти четыре часа сражалась против Камиллы Рахимовой

13 июля 2022, 17:54 | Обновлено 13 июля 2022, 18:04
1029
7
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжает борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Во втором круге украинка в невероятной борьбе одолела Камиллу Рахимову (№107 WTA).

Будапешт. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) – Камилла Рахимова – 6:7(1), 6:4, 7:5

Это был самый продолжительный матч сезона у женщин.

Цуренко прервала серию из двух поражений россиянкам и сохраняет уверенное преимущество в противостоянии с теннисистками из этой страны (51 победа / 34 поражения). 

В следующем раунде Леся сыграет против Юлии Путинцевой (№32 WTA) или Лауры Пигосси (№125 WTA). 

По теме:
Байндл проиграла полуфиналистке Ролан Гаррос на турнире в Будапеште
Катерина Байндл – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина снялась с турнира в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе
Леся Цуренко WTA Будапешт Камилла Рахимова
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Футбол | 12 июля 2022, 23:52 11
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона

Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу

Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Футбол | 12 июля 2022, 20:59 5
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче

Киевляне провели первую встречу с французским клубом

ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
Бокс | 13.07.2022, 08:43
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой
Теннис | 12.07.2022, 16:53
ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой
ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футбол | 13.07.2022, 10:26
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
От за такі матчі варто знімати капелюха перед спортсменкою. Отримати у кінці першого сету пошкодження ноги, програти той сет і не знятися, а дотиснути-таки суперницю у чотиригодинному матчі - десь із області фантастики. Тим більше, для вікової та кришталевої Лесі. Мені здається, якби по той бік корту був хто завгодно, крім мордорки, Леся так і знялася б після першої партії. Але знятися у грі з кацапкою можна тільки якщо б ногу відірвало зовсім. Тепер це точно принциповий момент, усі кубки крембля залишилися далеко в минулому. І дотиснула ж таки Леся! Не знаю, за рахунок яких ресурсів, і чи вийде вона, навіть маючи день відпочинку, на чвертьфінал. 
Браво, просто браво. Не за рівень тенісу, звичайно, а за бойовий дух справжньої українки.
Ответить
+7
Alehandro
Моя ж ты бубочка)   почти 4 часа продержаться против 20-летней и таки дожать в конце это крикливое недоразумение... Красава. Снимаю шляпу)
Ответить
+7
Spectra
Лучшая! Пусть Марта и Даяна берут пример как нужно бороться, когда у тебя ничего не получается. Надеюсь не снимется, есть день отдыха, впереди наверное ещё одно быдло.
Ответить
+6
u6464u
на опыте,характере,уйти с матч бола,молодец.
Ответить
+5
Александр Ад
нема слів яка молодчинка!Все було проти Леси и травма і суддя і дуже галаслива супернніця,но вона не здавалася.хоча по ходу програвала і в 3 сеті.Так тримати і надалі!Здоров'я та вдачі!
Ответить
+4
Michael Savchyn
молодець! лети високо!
Ответить
+4
Arctic
Матчу не  бачив, та й дивитись було б нервово. Героїчно Леся!
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
11.07.2022, 20:30 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
11.07.2022, 23:59
Бокс
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
11.07.2022, 20:45 8
Футбол
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
12.07.2022, 03:10
Теннис
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
Фейковая лига! Мошенники из рф грандиозно обманывали игроков на ставках
Фейковая лига! Мошенники из рф грандиозно обманывали игроков на ставках
11.07.2022, 21:10 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем