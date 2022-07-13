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  4. Калинина снялась с турнира в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе
WTA
13 июля 2022, 15:31 |
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Калинина снялась с турнира в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе

Украинка травмировалась в Будапеште и теперь потеряет статус первой ракетки Украины

13 июля 2022, 15:31 |
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Калинина снялась с турнира в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисисток Ангелина Калинина после снятия в матче первого круга грунтового турнира WTA 250 в Будапеште приняла решение отказаться от участия на аналогичных соревнованиях в Гамбурге на следующей неделе.

Отметим, что Ангелина в следующей редакции рейтинга WTA потеряет десяток позиций, а Элина Свитолина, которая сейчас в декретном отпуске, снова на некоторое время станет первой ракеткой Украины.

Из украинок в Гамбурге планируют сыграть Леся Цуренко (основа) и Катерина Байндл (квалификация).

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Ангелина Калинина WTA Гамбург WTA Будапешт
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