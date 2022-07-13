Калинина снялась с турнира в Гамбурге, который пройдет на следующей неделе
Украинка травмировалась в Будапеште и теперь потеряет статус первой ракетки Украины
Украинская теннисисток Ангелина Калинина после снятия в матче первого круга грунтового турнира WTA 250 в Будапеште приняла решение отказаться от участия на аналогичных соревнованиях в Гамбурге на следующей неделе.
Отметим, что Ангелина в следующей редакции рейтинга WTA потеряет десяток позиций, а Элина Свитолина, которая сейчас в декретном отпуске, снова на некоторое время станет первой ракеткой Украины.
Из украинок в Гамбурге планируют сыграть Леся Цуренко (основа) и Катерина Байндл (квалификация).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леся обыграла соперницу из квалификации
Медиа Группа Украина прекращает выпуск любых собственных проектов и производство контента