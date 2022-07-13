Украина. Премьер лига13 июля 2022, 15:05 |
596
0
Кривбасс может арендовать молодого хавбека Динамо
Назар Волошин может отправиться в аренду
13 июля 2022, 15:05 |
596
0
Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин может перейти на правах аренды в «Кривбасс». Об этом сообщает «Динамомания».
Ранее 19-летний Волошин был с основной командой «Динамо» на сборе в Швейцарии, однако покинул его через две недели.
В прошлом сезоне Волошин выступал за молодежную команду «Динамо». На его счету 2 гола и 3 ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2022, 16:21 3
Президент «Металлиста» пересек границу
Футбол | 13 июля 2022, 14:41 1
Красников занимается комплектацией и подготовкой команды к старту в УПЛ
Футбол | 12.07.2022, 18:20
Футбол | 13.07.2022, 13:03
Футбол | 12.07.2022, 21:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.07.2022, 07:19 14
11.07.2022, 21:10 1
12.07.2022, 11:11
12.07.2022, 23:52 11
11.07.2022, 21:35 22
11.07.2022, 20:30 4
11.07.2022, 18:52 2
12.07.2022, 14:44