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  4. Кривбасс может арендовать молодого хавбека Динамо
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 15:05 |
596
0

Кривбасс может арендовать молодого хавбека Динамо

Назар Волошин может отправиться в аренду

13 июля 2022, 15:05 |
596
0
Кривбасс может арендовать молодого хавбека Динамо
Динамомания. Назар Волошин

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин может перейти на правах аренды в «Кривбасс». Об этом сообщает «Динамомания».

Ранее 19-летний Волошин был с основной командой «Динамо» на сборе в Швейцарии, однако покинул его через две недели.

В прошлом сезоне Волошин выступал за молодежную команду «Динамо». На его счету 2 гола и 3 ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.

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Источник Динамомания
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