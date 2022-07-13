Кривбасс может арендовать молодого хавбека Динамо

Полузащитник «Динамо» Киев Назар Волошин может перейти на правах аренды в «Кривбасс». Об этом сообщает «Динамомания».

Ранее 19-летний Волошин был с основной командой «Динамо» на сборе в Швейцарии, однако покинул его через две недели.

В прошлом сезоне Волошин выступал за молодежную команду «Динамо». На его счету 2 гола и 3 ассиста в 7 матчах Юношеской лиги УЕФА.