Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 июля 2022, 13:45 | Обновлено 13 июля 2022, 13:47
519
0

Леся Цуренко – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште

13 июля 2022, 13:45 | Обновлено 13 июля 2022, 13:47
519
0
Леся Цуренко – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Во втором круге украинка сразится с Камиллой Рахимовой (№107 WTA). Встреча состоится вторым запуском, время начала матча – 14:00 по Киеву.

Ранее девушики между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Юлии Путинцевой (№32 WTA) или Лауры Пигосси (№125 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Ангелина Калинина – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определилась следующая соперница Байндл в Будапеште
Камилла Рахимова Леся Цуренко WTA Будапешт смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште
Теннис | 11 июля 2022, 19:21 3
Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште
Байндл добыла еще одну победу на соревнованиях в Будапеште

Катерина одолела известную спортсменку из Венгрии

Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину
Футбол | 12 июля 2022, 16:21 3
Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину
Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину

Президент «Металлиста» пересек границу

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футбол | 13.07.2022, 10:26
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футбол | 12.07.2022, 15:49
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Футбол | 13.07.2022, 10:45
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
ВИДЕО. Не злите HIMARS. В Новой Каховке эпично уничтожены склады оккупантов
ВИДЕО. Не злите HIMARS. В Новой Каховке эпично уничтожены склады оккупантов
12.07.2022, 02:10
Война
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
12.07.2022, 03:46
Бокс
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
11.07.2022, 20:30 4
Футбол
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
12.07.2022, 07:39
Война
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
11.07.2022, 21:35 22
Футбол
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
11.07.2022, 23:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем