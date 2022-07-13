Леся Цуренко – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште
13 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
Во втором круге украинка сразится с Камиллой Рахимовой (№107 WTA). Встреча состоится вторым запуском, время начала матча – 14:00 по Киеву.
Ранее девушики между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Юлии Путинцевой (№32 WTA) или Лауры Пигосси (№125 WTA).
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