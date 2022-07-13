Заря сообщила, на каком стадионе будет играть в Лиге конференций

«Заря» официально сообщила о том, что в следующем сезоне будет проводить свои домашние матчи в Лиге конференций в польском городе Люблин.

Поединки будут проходить на «Арена-Люблин». Стадион построен в 2014 году, вместимость – 15 247 болельщиков. На этом стадионе свои домашние матчи проводит местный «Мотор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Польши.

Своего первого соперника по квалификации Лиги конференций «Заря» узнает 18 июля. Поединки третьего квалификационного раунда состоятся 4 и 11 августа.