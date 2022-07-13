Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря сообщила, на каком стадионе будет играть в Лиге конференций
Лига конференций
13 июля 2022, 12:32 |
630
0

Заря сообщила, на каком стадионе будет играть в Лиге конференций

Клуб будет проводить матчи в Люблине

13 июля 2022, 12:32 |
630
0
Заря сообщила, на каком стадионе будет играть в Лиге конференций
ФК Заря

«Заря» официально сообщила о том, что в следующем сезоне будет проводить свои домашние матчи в Лиге конференций в польском городе Люблин.

Поединки будут проходить на «Арена-Люблин». Стадион построен в 2014 году, вместимость – 15 247 болельщиков. На этом стадионе свои домашние матчи проводит местный «Мотор», который выступает во втором дивизионе чемпионата Польши.

Своего первого соперника по квалификации Лиги конференций «Заря» узнает 18 июля. Поединки третьего квалификационного раунда состоятся 4 и 11 августа.

По теме:
Легионовия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Ворсклы в Лиге конференций будут судить швейцарцы
Заря продала Янакова Полесью
Заря Луганск Лига конференций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах
Футбол | 13 июля 2022, 11:11 0
Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах
Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах

Уже на этой неделе стартует подготовка донецкой команды к новому сезону

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 13 июля 2022, 07:00 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
Футбол | 12.07.2022, 13:26
Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.07.2022, 04:00
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Футбол | 13.07.2022, 10:08
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
12.07.2022, 03:46
Бокс
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
12.07.2022, 11:11
Бокс
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
11.07.2022, 20:45 8
Футбол
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
12.07.2022, 03:10
Теннис
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
11.07.2022, 20:30 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
11.07.2022, 23:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем