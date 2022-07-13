Украина. Премьер лига13 июля 2022, 11:59 | Обновлено 13 июля 2022, 12:04
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Верес – Львов U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
13 июля 2022, 11:59 | Обновлено 13 июля 2022, 12:04
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В среду, 13 июля, ровенский «Верес» проведет контрольный поединок против юношеской команды «Львова» (U-19). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
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