Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Львов U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 11:59 | Обновлено 13 июля 2022, 12:04
180
0

Верес – Львов U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

13 июля 2022, 11:59 | Обновлено 13 июля 2022, 12:04
180
0
Верес – Львов U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В среду, 13 июля, ровенский «Верес» проведет контрольный поединок против юношеской команды «Львова» (U-19). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

По теме:
Легионовия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах
Динамо U-19 – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Львов U-19 Верес Ровно
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Футбол | 12 июля 2022, 20:59 5
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче

Киевляне провели первую встречу с французским клубом

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Футбол | 13 июля 2022, 10:26 17
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн

Эмиратский клуб объявил о трансфере украинца

Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
Футбол | 12.07.2022, 13:26
Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
Де Дзерби оказался не в том месте и не в то время
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
Футбол | 13.07.2022, 09:00
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Футбол | 13.07.2022, 10:45
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
11.07.2022, 20:30 4
Футбол
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
11.07.2022, 20:45 8
Футбол
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
12.07.2022, 11:11
Бокс
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
11.07.2022, 23:59
Бокс
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
11.07.2022, 12:19 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем