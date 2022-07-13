Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 10:08 |
2710
0

Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко

Ранее скауты амстердамского клуба не видели в украинце интересную цель на рынке

13 июля 2022, 10:08 |
2710
0
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

26-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко в ближайшее время может перебраться в амстердамский «Аякс».

Чемпион Нидерландов ныне активно торгуется с «Манчестер Юнайтед» по поводу своего центрбека Лисандро Мартинеса. За 24-летнего аргентинца англичане дают 45 миллионов евро сразу и 5 миллионов евро в виде бонусов. «Аякс» надеется выручить порядка 55 миллионов евро.

Преемником для Мартинеса «Аякс» в настоящий момент видит именно Матвиенко, контракт которого с «Шахтером» рассчитан до июля 2025 года.

Трансфер Матвиенко нидерландская сторона оценивает в 15 миллионов евро.

Также сообщается, что ранее скауты «Аякса» считали Матвиенко недостаточно качественным вариантом на рынке, однако сейчас ситуация, очевидно, изменилась.

По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону
Шахтер проведет три спарринга на первом сборе в Нидерландах
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Аякс трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник De Telegraaf
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!
Футбол | 13 июля 2022, 03:35 0
ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!
ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!

Фернандо Гайбор установил новый рекорд по дальности в эквадорском футболе

МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 июля 2022, 04:00 3
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча

Товарищеский матч в Бангкоке стал дебютным для коуча МЮ Эрика тен Хага

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 13.07.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Футбол | 12.07.2022, 11:55
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Футбол | 12.07.2022, 20:59
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
Что будет с Футболами? Ахметов уходит из медийного бизнеса
11.07.2022, 17:39 24
Футбол
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
12.07.2022, 11:11
Бокс
Фейковая лига! Мошенники из рф грандиозно обманывали игроков на ставках
Фейковая лига! Мошенники из рф грандиозно обманывали игроков на ставках
11.07.2022, 21:10 1
Другие виды
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
12.07.2022, 07:19 14
Футбол
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 16
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
11.07.2022, 20:45 8
Футбол
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
12.07.2022, 03:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем