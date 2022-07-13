Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко

26-летний центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко в ближайшее время может перебраться в амстердамский «Аякс».

Чемпион Нидерландов ныне активно торгуется с «Манчестер Юнайтед» по поводу своего центрбека Лисандро Мартинеса. За 24-летнего аргентинца англичане дают 45 миллионов евро сразу и 5 миллионов евро в виде бонусов. «Аякс» надеется выручить порядка 55 миллионов евро.

Преемником для Мартинеса «Аякс» в настоящий момент видит именно Матвиенко, контракт которого с «Шахтером» рассчитан до июля 2025 года.

Трансфер Матвиенко нидерландская сторона оценивает в 15 миллионов евро.

Также сообщается, что ранее скауты «Аякса» считали Матвиенко недостаточно качественным вариантом на рынке, однако сейчас ситуация, очевидно, изменилась.