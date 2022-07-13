В среду, 13 июля, в Будапеште на поле стадиона «Групама» состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Ференцварош» примет казахстанский «Тобол» из Костаная. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ференцварош

Команда из венгерской столицы, цвета которой защищает украинский полузащитник Александр Зубков, провела первый официальный матч нового сезона-2022/2023 в рамках первой встречи с «Тоболом» в первом раунде квалификации ЛЧ. Игра, напомним, завершилась вничью 0:0.

В преддверии официального почина «фради» провели пять спаррингов. В них они добились трех побед, один раз сыграли вничью и один – проиграли. 22 июня «Ференцварош» огорчил румынский «Сепси» (0:3), а ничью венгры добыли еще 12 июня во встреч с македонской «Шкедией 79» (1:1).

Что до победных игр команды, то таковыми стали встречи со словенской «Кадрой Мартянчи» (8:0, 6 июня), болгарским «Лудогорцем» (3:0, 25 июня) и немецким «Карлсруэ» (4:1, 28 июня).

Тобол

Коллектив из Костаная ведет борьбу в чемпионате Казахстана, который в настоящий момент в самом разгаре. В таблице национального сезона подопечные 59-летнего серба Милана Милановича после 15 туров занимают 4 место. У них в активе 7 побед, 4 ничьих, в пассиве - 4 поражения.

В четырех своих крайних матчах тобольцы обходятся без неудач. Вначале это была трехматчевая победная серия – «Мактаарал» (4:2 дома), «Каспий» Актау (1:0 дома) и «Кызылжар» (3:1 в гостях). А затем состоялась ничья 2:2 в выездном матче с «Тураном».

Ориентировочные составы

Ференцварош: Дибус – Ботка, Ммаэ, Ковачевич, Цивич, Лайдуни, Эсити, Маркиньос, Нгуен, Траоре, Боли.

Тобол: Мокин – Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген, Йованчич, Мужиков, Тошич, Сергеев, Жаксылыков.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева воспользуются преимуществом своего поля и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.33 по линии Parimatch.

13 июля, среда