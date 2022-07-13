ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил Реджину

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги возглавил «Реджину», выступающую в Серии Б.

Последним местом работы 48-летнего специалиста была «Брешиа», откуда он был уволен весной 2022 года. До «Брешии» Индзаги тренировал «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».

«Реджина» в сезоне-2021/22 заняла 14-е место в Серии Б.