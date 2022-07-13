Италия13 июля 2022, 08:20 | Обновлено 13 июля 2022, 09:46
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ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил Реджину
Известный в прошлом футболист стал главным тренером команды Серии Б
13 июля 2022, 08:20 | Обновлено 13 июля 2022, 09:46
402
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Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги возглавил «Реджину», выступающую в Серии Б.
Последним местом работы 48-летнего специалиста была «Брешиа», откуда он был уволен весной 2022 года. До «Брешии» Индзаги тренировал «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».
«Реджина» в сезоне-2021/22 заняла 14-е место в Серии Б.
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