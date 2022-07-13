Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил Реджину
Италия
13 июля 2022, 08:20 | Обновлено 13 июля 2022, 09:46
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил Реджину

Известный в прошлом футболист стал главным тренером команды Серии Б

13 июля 2022, 08:20 | Обновлено 13 июля 2022, 09:46
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил Реджину
ФК Реджина. Филиппо Индзаги (слева)

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги возглавил «Реджину», выступающую в Серии Б.

Последним местом работы 48-летнего специалиста была «Брешиа», откуда он был уволен весной 2022 года. До «Брешии» Индзаги тренировал «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».

«Реджина» в сезоне-2021/22 заняла 14-е место в Серии Б.

По теме:
Филиппо Индзаги добился своего возвращения в Брешию через суд
ВИДЕО. Ассист Шевченко на Зеедорфа в благотворительном матче в Милане
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Филиппо Индзаги Реджина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Футбол | 12 июля 2022, 23:52 10
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона

Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу

Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Футбол | 12 июля 2022, 21:21 1
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка

Смотрите видеообзор первой встречи команд за день во Франции

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 13.07.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!
Футбол | 13.07.2022, 03:35
ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!
ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!
Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины
Футбол | 13.07.2022, 08:01
Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины
Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
Как Днепр-1, Металлист и миллион за Кучера выставляют УПЛ на посмешище
11.07.2022, 12:19 21
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
12.07.2022, 07:19 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, когда и с кем проведет следующий бой Тео Лопес
11.07.2022, 23:59
Бокс
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
11.07.2022, 21:35 21
Футбол
Крах Хорватии, возвращение Драгича, успехи Кабо-Верде и Южного Судана
Крах Хорватии, возвращение Драгича, успехи Кабо-Верде и Южного Судана
11.07.2022, 13:32
Баскетбол
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
12.07.2022, 07:39
Война
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
11.07.2022, 08:20 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем