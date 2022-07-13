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  4. Источник: у Металлиста 1925 на просмотре – хавбек тернопольской Нивы
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 04:53 | Обновлено 13 июля 2022, 05:06
19
0

Источник: у Металлиста 1925 на просмотре – хавбек тернопольской Нивы

Константин Бычек находится на сборах клуба УПЛ на базе в Счастливом

13 июля 2022, 04:53 | Обновлено 13 июля 2022, 05:06
19
0
Источник: у Металлиста 1925 на просмотре – хавбек тернопольской Нивы
ФК Нива Тернополь. Константин Бычек

Полузащитник тернопольской «Нивы» Константин Бычек находится на просмотре в «Металлисте 1925». 

Тренерский клуба УПЛ просматривает на сборе в Счастливом 22-летнего исполнителя.

До «Нивы» Константин играл в молодежных командах «Олимпика» и львовских «Карпат». 

В минувшем сезоне Бычек провел 18 матчей  и забил 3 гола в Первой лиге. Transfermarkt оценивает его возможный трансфер в 75 тысяч евро.

 

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Константин Бычек Нива Тернополь Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
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Источник Footboom
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