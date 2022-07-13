Украина. Премьер лига13 июля 2022, 04:53 | Обновлено 13 июля 2022, 05:06
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Источник: у Металлиста 1925 на просмотре – хавбек тернопольской Нивы
Константин Бычек находится на сборах клуба УПЛ на базе в Счастливом
13 июля 2022, 04:53 | Обновлено 13 июля 2022, 05:06
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Полузащитник тернопольской «Нивы» Константин Бычек находится на просмотре в «Металлисте 1925».
Тренерский клуба УПЛ просматривает на сборе в Счастливом 22-летнего исполнителя.
До «Нивы» Константин играл в молодежных командах «Олимпика» и львовских «Карпат».
В минувшем сезоне Бычек провел 18 матчей и забил 3 гола в Первой лиге. Transfermarkt оценивает его возможный трансфер в 75 тысяч евро.
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