Источник: у Металлиста 1925 на просмотре – хавбек тернопольской Нивы

Полузащитник тернопольской «Нивы» Константин Бычек находится на просмотре в «Металлисте 1925».

Тренерский клуба УПЛ просматривает на сборе в Счастливом 22-летнего исполнителя.

До «Нивы» Константин играл в молодежных командах «Олимпика» и львовских «Карпат».

В минувшем сезоне Бычек провел 18 матчей и забил 3 гола в Первой лиге. Transfermarkt оценивает его возможный трансфер в 75 тысяч евро.