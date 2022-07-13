За сутки клубы АПЛ провернули несколько дорогих трансферов
Новички у «Ноттингема», «Кристал Пэлас», «Фулхэма», «Брентфорда», «Вулвз»
В Англии за минувшие сутки клубы АПЛ провернули несколько дорогих трансферов.
Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс официально перешел в «Ноттингем Форест». Контракт с молодым защитником сборной Уэльса подписан на 4 года, до лета 2026 года. Сумма трансфера 21-летнего футболиста оценивается в £17,5 млн.
«Кристал Пэлас» подписал полузащитника Шейка Дукуре, который пришел из французского «Ланса». Стороны подписали контракт на 5 лет. Сумма трансфера 22-летнего хавбека составила €22,6 млн + €5 млн бонусами.
Атакующий полузащитник Андреас Перейра покинул «Манчестер Юнайтед» и стал игроком «Фулхэма», который вышел в АПЛ по итогам прошедшего сезона. Сума трансфера составила £10 млн + £3 млн бонусами. Контракт с 26-летним хавбеком подписан до лета 2026 года с возможностью пролонгации на один сезон.
Левый форвард Кин Льюис-Поттер совершил трансфер из «Халл Сити» в «Брентфорд». Договор рассчитан на 6 лет с возможностью продления еще на год. Сума трансфера 21-летнего футболиста составила £16 млн.
Центральный защитник Нейтан Коллинз стал игроком «Вулверхэмптона», подписав с клубом контракт сроком на 5 лет с правом продления еще на год. До этого 21-летний игрок выступал за «Бернли», который получит за трансфер £20 млн.
Неко Уильямс в Ноттингем Форест
Шейк Дукуре в Кристал Пэлас
Андреас Перейра в Фулхэм
Кин Льюис-Поттер в Брентфорд
Нейтан Коллинз в Вулверхэмптон
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