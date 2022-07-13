МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча

В первом матче на подготовительном сборе в Таиланде «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.

Для Эрика тен Хага это первая победа на посту главного тренера МЮ.

При этом шквал критики получил новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который не сумел точно добить отскочивший мяч в пустые ворота.

Товарищеский матч

Бангкок (Таиланд), 12 июля

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:0

Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 32, Пельистри, 76.