МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Товарищеский матч в Бангкоке стал дебютным для коуча МЮ Эрика тен Хага
В первом матче на подготовительном сборе в Таиланде «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0.
Для Эрика тен Хага это первая победа на посту главного тренера МЮ.
При этом шквал критики получил новичок «Ливерпуля» Дарвин Нуньес, который не сумел точно добить отскочивший мяч в пустые ворота.
Товарищеский матч
Бангкок (Таиланд), 12 июля
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:0
Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 32, Пельистри, 76.
👀 Darwin Núñez a fait ses débuts avec Liverpool ! 🇺🇾— Cerfia Foot (@CerfiaFoot) July 12, 2022
(via MUTV) pic.twitter.com/FcSs4lyUAZ
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