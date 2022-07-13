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13 июля 2022, 03:35 | Обновлено 13 июля 2022, 03:54
49
0

ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!

Фернандо Гайбор установил новый рекорд по дальности в эквадорском футболе

13 июля 2022, 03:35 | Обновлено 13 июля 2022, 03:54
49
0
ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!
YouTube

Феноменальный гол был забит 10 июля в чемпионате Эквадора. Фернандо Гайбор, выступающий за эквадорский «Индепендьенте дель Валье», забил мяч ударом со своей половины поля в игре с командой «Кумбая».

На 90+4-й минуте игры Фернандо точно пробил по воротам с дистанции 70,9 метров. Установлен новый рекорд по дальности забитого гола в эквадорском футболе.

Матч первого тура второго раунда чемпионата Эквадора завершился со счетом 2:0 в пользу «Индепендьенте дель Валье».

ВИДЕО. Со своей половины поля. В Эквадоре забили рекордный гол с 70 метров!

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Источник Sport.ua
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