Английский легионер вернулся в львовский Рух

Английский вингер Вив Соломон-Отабор принял решение вернуться в Украину и выступать за львовскую команду в следующем сезоне УПЛ:

«Очень рад вернуться в Украину. Прошло много времени. В феврале, как и большинство легионеров, я вынужден был покинуть Украину. Сейчас я здесь, я счастлив и хочу играть в футбол. Хочу наконец-то дебютировать за «Рух», быть полезным на поле. Забивать голы, отдавать голевые передачи. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться к сезону, набрать кондиции, чтобы показать весь потенциал».

Ранее Отабор выступал за ряд английских клубов: «Бирмингем», «Болтон», «Блэкпул», «Портсмут» и «Уиган». Также в активе вингера есть выступления за ЦСКА (София) и «Сент-Джонстон».

В январе 2022 года 26-летний вингер стал игроком «Руха», однако из-за вторжения россии так и не дебютировал за «желто-черных» в официальных матчах.