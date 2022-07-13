Английский легионер вернулся в львовский Рух
Вив Соломон-Отабор из-за войны не успел дебютировать за клуб УПЛ
Английский вингер Вив Соломон-Отабор принял решение вернуться в Украину и выступать за львовскую команду в следующем сезоне УПЛ:
«Очень рад вернуться в Украину. Прошло много времени. В феврале, как и большинство легионеров, я вынужден был покинуть Украину. Сейчас я здесь, я счастлив и хочу играть в футбол. Хочу наконец-то дебютировать за «Рух», быть полезным на поле. Забивать голы, отдавать голевые передачи. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться к сезону, набрать кондиции, чтобы показать весь потенциал».
Ранее Отабор выступал за ряд английских клубов: «Бирмингем», «Болтон», «Блэкпул», «Портсмут» и «Уиган». Также в активе вингера есть выступления за ЦСКА (София) и «Сент-Джонстон».
В январе 2022 года 26-летний вингер стал игроком «Руха», однако из-за вторжения россии так и не дебютировал за «желто-черных» в официальных матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
В Европе состоялись ответные поединки первого раунда квалификации ЛЧ