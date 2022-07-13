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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 02:23 | Обновлено 13 июля 2022, 02:41
95
0

Английский легионер вернулся в львовский Рух

Вив Соломон-Отабор из-за войны не успел дебютировать за клуб УПЛ

13 июля 2022, 02:23 | Обновлено 13 июля 2022, 02:41
95
0
Английский легионер вернулся в львовский Рух
ФК Рух Львов. Вив Соломон-Отабор

Английский вингер Вив Соломон-Отабор принял решение вернуться в Украину и выступать за львовскую команду в следующем сезоне УПЛ:

«Очень рад вернуться в Украину. Прошло много времени. В феврале, как и большинство легионеров, я вынужден был покинуть Украину. Сейчас я здесь, я счастлив и хочу играть в футбол. Хочу наконец-то дебютировать за «Рух», быть полезным на поле. Забивать голы, отдавать голевые передачи. Для этого сейчас нужно хорошо подготовиться к сезону, набрать кондиции, чтобы показать весь потенциал».

Ранее Отабор выступал за ряд английских клубов: «Бирмингем», «Болтон», «Блэкпул», «Портсмут» и «Уиган». Также в активе вингера есть выступления за ЦСКА (София) и «Сент-Джонстон».

В январе 2022 года 26-летний вингер стал игроком «Руха», однако из-за вторжения россии так и не дебютировал за «желто-черных» в официальных матчах.

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Вив Соломон-Отабор Рух Львов
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Источник ФК Рух Львов
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