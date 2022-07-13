Защитник Руха выставил на аукцион золотую медаль чемпиона мира U-20

Защитник «Руха» Олег Веремиенко решил продать на аукционе eBay свою золотую медаль чемпиона мира U-20, которую он выиграл с украинской сборной в 2019 году

23-летний футболист передал свою награду для серии аукционов World Sports For Ukraine. Стартовая цена – 3000 долларов США. Торги продлятся до 22 июля.

Ранее медаль выставил на аукцион Даниил Сикан. Ее выкупила почти за 32 тысячи долларов «Ганза», которая собирала средства совместно с болельщиками.

Все вырученные средства по продаже золотой медали пойдут в фонд футбольного клуба «Рух» и потрачены на летние лагеря для детей, пострадавших от войны в Украине.