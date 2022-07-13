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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 01:55 | Обновлено 13 июля 2022, 02:07
33
0

Защитник Руха выставил на аукцион золотую медаль чемпиона мира U-20

Олег Веремиенко последовал примеру Даниила Сикана

13 июля 2022, 01:55 | Обновлено 13 июля 2022, 02:07
33
0
Защитник Руха выставил на аукцион золотую медаль чемпиона мира U-20
Трибуна. Олег Веремиенко

Защитник «Руха» Олег Веремиенко решил продать на аукционе eBay свою золотую медаль чемпиона мира U-20, которую он выиграл с украинской сборной в 2019 году

23-летний футболист передал свою награду для серии аукционов World Sports For Ukraine. Стартовая цена – 3000 долларов США. Торги продлятся до 22 июля.

Ранее медаль выставил на аукцион Даниил Сикан. Ее выкупила почти за 32 тысячи долларов «Ганза», которая собирала средства совместно с болельщиками.

Все вырученные средства по продаже золотой медали пойдут в фонд футбольного клуба «Рух» и потрачены на летние лагеря для детей, пострадавших от войны в Украине. 

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Источник Трибуна
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