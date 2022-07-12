ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило проведение матча против Эвертона

Киевское «Динамо» подтвердило, что в пятницу, 29 июля, встретится с английским «Эвертоном» в благотворительном матче.

Встреча на домашнем стадионе «Эвертона», «Гудисон Парк» начнется в 19:45 по местному времени (21:45 по киевскому).

Игра с «Эвертоном», как и все международные товарищеские матчи «Динамо», пройдет под лозунгом Match For Peace («Матч за мир») и с благотворительной целью. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

«Динамо» встречалось с «Эвертоном» в Лиге Европы сезона 2014/15 (1:2 на виїзді, 5:2 вдома). За клуб из Ливерпуля сейчас выступает экс-динамовец Виталий Миколенко.