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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 23:16 | Обновлено 12 июля 2022, 23:23
39
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило проведение матча против Эвертона

Киевские динамовцы встрется в игре с бывшим партнером Виталием Миколенко

12 июля 2022, 23:16 | Обновлено 12 июля 2022, 23:23
39
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило проведение матча против Эвертона
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» подтвердило, что в пятницу, 29 июля, встретится с английским «Эвертоном» в благотворительном матче.

Встреча на домашнем стадионе «Эвертона», «Гудисон Парк» начнется в 19:45 по местному времени (21:45 по киевскому).

Игра с «Эвертоном», как и все международные товарищеские матчи «Динамо», пройдет под лозунгом Match For Peace («Матч за мир») и с благотворительной целью. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

«Динамо» встречалось с «Эвертоном» в Лиге Европы сезона 2014/15 (1:2 на виїзді, 5:2 вдома). За клуб из Ливерпуля сейчас выступает экс-динамовец Виталий Миколенко. 

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Источник ФК Динамо Киев
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