Украина. Премьер лига12 июля 2022, 18:49 | Обновлено 12 июля 2022, 18:50
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Супряга в старте. Луческу выставит дубль на первый матч с Лионом
Встреча начнется в 19:00 по Киеву
12 июля 2022, 18:49 | Обновлено 12 июля 2022, 18:50
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Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проведет два товарищеских матча с французским «Лионом». Обе встрече пройдут в коммуне Бургуэн-Жалье на стадионе «Stade Pierre Rajon». Начало первого поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо» на первый матч: Бойко - Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Гармаш, Антюх, Ванат - Супряга.
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