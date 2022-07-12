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  4. Супряга в старте. Луческу выставит дубль на первый матч с Лионом
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 18:49 | Обновлено 12 июля 2022, 18:50
1489
0

Супряга в старте. Луческу выставит дубль на первый матч с Лионом

Встреча начнется в 19:00 по Киеву

12 июля 2022, 18:49 | Обновлено 12 июля 2022, 18:50
1489
0
Супряга в старте. Луческу выставит дубль на первый матч с Лионом
ФК Динамо. Владислав Супряга

Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проведет два товарищеских матча с французским «Лионом». Обе встрече пройдут в коммуне Бургуэн-Жалье на стадионе «Stade Pierre Rajon». Начало первого поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо» на первый матч: Бойко - Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Гармаш, Антюх, Ванат - Супряга.

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Источник Sport.ua
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