Супряга в старте. Луческу выставит дубль на первый матч с Лионом

Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проведет два товарищеских матча с французским «Лионом». Обе встрече пройдут в коммуне Бургуэн-Жалье на стадионе «Stade Pierre Rajon». Начало первого поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо» на первый матч: Бойко - Кравченко, Бурда, Сирота, Вивчаренко - Андриевский, Шепелев, Гармаш, Антюх, Ванат - Супряга.