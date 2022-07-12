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  4. Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 17:44 |
184
2

Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»

Форвард «Риги» - о своем будущем

12 июля 2022, 17:44 |
184
2
Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

Украинский форвард «Сент-Труйдена» Александр Филиппов сейчас выступает на правах аренды за «Ригу». Филиппов рассказал о своих планах на будущее:

— Хотели бы остаться в Латвии?
— Тяжело ответить на этот вопрос. Тут должно быть не только мое желание. Должно быть желание руководства команды, тренер должен быть доволен моей игрой. Поэтому посмотрим, еще есть время. Хочется, как можно лучше, выступить и командно, и индивидуально, помочь команде с достижением поставленных целей. А потом уже в конце сезона сядем и будем смотреть, как будет лучше для всех нас.

— Общались на эту тему с руководством клуба?
— Пока что нет. Только половина чемпионата прошла, начались еврокубки, посмотрим, как оно будет.

— Готовы сейчас вернуться в УПЛ?
— Это тяжелый вопрос. Я был бы готов вернуться только в «Десну». Но вы сами понимаете, что такой команды нет. Поэтому пока что я ‒ игрок «Риги», а потом будет видно.

— Это правда, что в ваших услугах заинтересован «Металлист»?
— Нет, я первый раз такое слышу.

— Почему выбрали Латвию? Были предложения из других чемпионатов?
— Не было особо и вариантов. Предлагали вернуться в Украину, опять же, в «Десну». Но так как появился вариант с «Ригой», решил остаться в Европе на какое-то время. На год аренда как раз. Я знал, что тут будет больше игровой практики, чем в Бельгии.

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Александр Филиппов Сент-Трюйден Рига Украинская Премьер-лига Десна Чернигов трансферы трансферы УПЛ
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Источник FanDay
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Комментарии 2
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Артем Дима футболист
Но добавлю что стоимость этого днаря  350 тысяч евро трансфермаркт 
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Артем Дима футболист
Без слов. Статистика.  Сентябрь трюйден 15 матчей й год.  Вышвырнули  в аренду  в чемп. Уровня 2й лиги Украины.  Рига 16 матчей 2 гола. Он Зеленский  просто
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