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  4. Сачко стартовал с победы на челленджере в Нидерландах
ATP
12 июля 2022, 17:34 |
99
0

Сачко стартовал с победы на челленджере в Нидерландах

Украинский теннисист обыграл соперника из Аргентины

12 июля 2022, 17:34 |
99
0
Сачко стартовал с победы на челленджере в Нидерландах
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко стартовал с победы на грунтовом челленджере в Нидерландах.

В матче первого круга украинец одолел Андреа Колларини из Аргентины. 
 
Амерсфорт. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Андреа Колларини (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:4

Далее по сетке Матс Мораинг из Германии.

Отметим, что Сачко с понедельника потерял статус первой ракетки Украины. 

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ATP Амерсфорт Виталий Сачко Андреа Колларини
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Источник Sport.ua
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