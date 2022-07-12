Сачко стартовал с победы на челленджере в Нидерландах

Украинский теннисист Виталий Сачко стартовал с победы на грунтовом челленджере в Нидерландах.

В матче первого круга украинец одолел Андреа Колларини из Аргентины.



Амерсфорт. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Андреа Колларини (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:4

Далее по сетке Матс Мораинг из Германии.

Отметим, что Сачко с понедельника потерял статус первой ракетки Украины.