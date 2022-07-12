ATP12 июля 2022, 17:34 |
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Сачко стартовал с победы на челленджере в Нидерландах
Украинский теннисист обыграл соперника из Аргентины
12 июля 2022, 17:34 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко стартовал с победы на грунтовом челленджере в Нидерландах.
В матче первого круга украинец одолел Андреа Колларини из Аргентины.
Амерсфорт. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Андреа Колларини (Аргентина) – 6:3, 4:6, 6:4
Далее по сетке Матс Мораинг из Германии.
Отметим, что Сачко с понедельника потерял статус первой ракетки Украины.
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