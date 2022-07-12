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  4. ФОТО. Интер презентовал новую домашнюю форму
Италия
12 июля 2022, 17:22 |
400
0

ФОТО. Интер презентовал новую домашнюю форму

«Нерадзурри» возвращаются к традиционному дизайну

12 июля 2022, 17:22 |
400
0
ФОТО. Интер презентовал новую домашнюю форму
ФК Интер

«Интер» официально презентовал домашний комплект формы на новый сезон. После нескольких лет экспериментов миланский клуб вернулся к классическому дизайну - вертикальные черно-синие полосы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник ФК Интер
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