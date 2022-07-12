Италия12 июля 2022, 17:22 |
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ФОТО. Интер презентовал новую домашнюю форму
«Нерадзурри» возвращаются к традиционному дизайну
12 июля 2022, 17:22 |
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«Интер» официально презентовал домашний комплект формы на новый сезон. После нескольких лет экспериментов миланский клуб вернулся к классическому дизайну - вертикальные черно-синие полосы:
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